مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا

قرر مجلس محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاحد. وبحسب بيان مقتضب صدر عن المجلس تلقت الخليج 365، نسخة منه، فأن "مجلس ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد وذلك لمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص)".

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