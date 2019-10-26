تسجيل 20 حالة اختناق واصابة في ساحة التحرير وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل 20 حالة اختناق واصابة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أقدمت على تفريق المتظاهرين المتجمعين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد". وأضاف أنه "تم تسجيل 20 حالة اختناق وإصابة بين المتظاهرين ضمن الساحة".



وشهدت العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي تظاهرات حاشدة تركزت في ساحة التحرير، فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي تظاهرات حاشدة تركزت في ساحة التحرير، فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى.

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