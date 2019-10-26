زخم مروري وتفتيش للعجلات في عدد من مناطق بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من مناطق العاصمة بغداد شهدت زخماً مرورياً مساء اليوم".

وأضاف أنه "تم نصب نقاط تفتيش متحركة"، مؤكداً "وجود تشديد أمني وتفتيش لجميع العجلات وتدقيق اوراقها الثبوتية مع الأشخاص".



وشهدت العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي تظاهرات حاشدة تركزت في ساحة التحرير، فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى.