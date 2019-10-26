القوات الامنية تبدأ عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين في الازقة

افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية بدأت بعملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً انها قامت بملاحقة المتظاهرين في الأزقة.
افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية بدأت بعملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً انها قامت بملاحقة المتظاهرين في الأزقة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية بدأت عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وستباشر بالدخول الى المطعم التركي لاستعادته".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية تلاحق المتظاهرين في ازقة الباب الشرقي"، مؤكداً أن القوات الامنية "طوقت مبنى المطعم التركي مع استمرار انسحاب المتظاهرين باتجاه الطيران والخلاني والسعدون واستمرار اطلاق القنابل الدخانية".
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