بسبب التظاهرات.. تأجيل مباريات الدوري السلوي الممتاز

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2019-10-26 | 17:47
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قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، تأجيل مباريات الدوري الممتاز بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد بعد اندلاع التظاهرات.
وقرر الاتحاد تأجيل المباراة المؤجلة من الجولة الثانية التي كان من المقرر اقامتها بين النفط ودهوك على قاعة الشعب يوم الاثنين المقبل، إلى إشعار آخر.
وفي يوم الاثنين ايضاً، كان من المقرر اقامة المباراة المؤجلة بين الحلة ونفط الجنوب على قاعة الحلة، إلا انها سيتم تأجيلها ايضاً بسبب التظاهرات ومنع التجوال في المحافظات الوسطى والجنوبية.
اتحاد السلة ليس هو الوحيد الذي اجل مبارياته، فالاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعلن، امس الجمعة، تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بسبب التظاهرات.
وفي يوم الاثنين ايضاً، كان من المقرر اقامة المباراة المؤجلة بين الحلة ونفط الجنوب على قاعة الحلة، إلا انها سيتم تأجيلها ايضاً بسبب التظاهرات ومنع التجوال في المحافظات الوسطى والجنوبية.
اتحاد السلة ليس هو الوحيد الذي اجل مبارياته، فالاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعلن، امس الجمعة، تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بسبب التظاهرات.
المحرر: محمد خليل
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