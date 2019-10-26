يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي في الكالتشيو

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة كبيرة من يوفنتوس على الكرة، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس البرازيلي جابرييل.

في الشوط الثاني، تقدم باولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد أن عاد الحكم لتقنية الـVAR رغم احتسابه مخالفة عل حدود منطقة الجزاء.



بعد هدف ديبالا، حاول ليتشي في إدراك التعادل، وحدث ذلك في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعد ان لمست الكرة يد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

حاول يوفنتوس من خلال اجراء التغييرات بدخول خوان كوادرادو بدلًا من دانيلو، ولكن التغيير الثاني كان اضطراريًا بخروج ميراليم بيانيتش مصابًا ودخل بدلًا منه سامي خضيرة.

حاول البيانكونيري في غياب رونالدو، ولكن كريستيانو كان هو الذي يمد السيدة العجوز هجوميًا، ولكن الصعوبات ازدادت بإصابة هيجواين في الرأس بعد تدخل الحارس جابرييل عليه بقوة، ليسقط لمدة لا تقل عن 3 دقائق.



ظل يوفنتوس يحاول عن طريق يوفنتوس وديبالا، وكذلك كوادرادو، ولكن دفاعات أصحاب الأرض أبت أن يسجل بطل إيطاليا هدف الفوز.

بهذه النتيجة يصبح رصيد يوفنتوس 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن إنتر، ولكن الصدارة قد تذهب للنيرازوري مساء اليوم في حال حقق الفوز على بارما في جوسيبي مياتسا.