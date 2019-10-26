الاحتلال يقمع وقفة سلمية بالقدس للتضامن مع الأسرى

جانب من المشاركين في الوقفة بالقدس

قمع الاحتلال الإسرائيلي وقفة سلمية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، السبت، شارك فيها عدد من الفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في شارع صلاح الدين، القلب التجاري لمدينة القدس، مستخدمة قنابل الصوت، واعتدت بالضرب واعتقلت عددا منهم.

وكان "الحراك الشبابي المقدسي"، وهي منظمة شبابية أهلية، دعت إلى وقفة تضامنية "دعما للأسرى المضربين عن الطعام ودعما للأسيرة هبة اللبدي التي تسطر أجمل آيات الصمود في إضرابها رفضا لاعتقالها إداريا".

وتحتجز السلطات الإسرائيلية الأسيرة اللبدي حاليا في سجن الجلمة بعد اعتقالها في جسر العودة بين الضفة الغربية والأردن حين قدمت من الأردن مع أمها وخالتها لحضور زفاف قريبتها قبل نحو شهرين.

وقال خالد محاجنة محامي هبة اللبدي: "إنه منذ اعتقالها تتعرض لانتهاكات بشعة وقاسية".

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وتحمل اللبدي الجنسية الأردنية وتسكن في العاصمة الأردنية عمان، كما تحمل الهوية الفلسطينية نتيجة لحمل أمها الهوية الفلسطينية.

وتوجه النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة الدكتور يوسف جبارين، اليوم السبت، برسالة عاجلة إلى وزارة الجيش الإسرائيلي، مطالبا إياها بأن "يتم فورا إطلاق سراح المعتقلة الإدارية هبة اللبدي الّتي تتدهور حالتها الصحيّة من يوم لآخر بعد أن بدأت إضرابها المفتوح عن الطعام منذ أكثر من ٣٣ يوما، وذلك احتجاجا على اعتقالها الإداري".

وقال جبارين في رسالته: "إن اللبدي تعاني الأمرّين نتيجة اعتقالها التعسفي قبل أكثر من شهرين، وذلك بعد أن عانت خلال التحقيق معها من تعذيب جسدي ونفسي غير إنساني، وحين فشلت سلطات الاحتلال من الوصول إلى مبتغاها بالتحقيق أصدرت قرارها باعتقال اللبدي بشكلٍ إداريّ لمدة ستة أشهر، أي دون توجيه أي تهمة ضدها ودون محاكمتها".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة لتدهور حالة هبة الصحية، وأن التعذيب والاعتقال الإداري جريمة إنسانيّة ودوليّة تتناقض مع المواثيق الدولية والعرف الدولي".

وتنضم اللبدي إلى المئات من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال لأشهر طويلة دون أن توجه لهم سلطات الاحتلال تهمة عينيّة.

ولفت المحامي إلى أن الأسيرة الفلسطينية أبلغته الخميس الماضي أنه تم تحويلها مرتين في الأسبوع الماضي إلى مستشفى "بن تسيون" في حيفا، حيث تلقت السوائل بواسطة الوريد لعدم قدرتها على شرب الماء بسبب التهابات في الحلق.