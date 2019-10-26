سفير البرازيل لدى الإمارات: مكانة الإمارات وموقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة بلدنا للعالم العربي...

أكد فيرناندو لويس ليموس إجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، أن مكانة وموقع الإمارات الاسترتيجي الحيوي تعد بوابة بلاده للعالم العربي وقارة آسيا بشكل عام.

وقال إجريجا لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة زيارة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل التي بدأها اليوم، وهي أول زيارة دولة له للعالم العربي منذ توليه الرئاسة في يناير 2019: "إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة من حيث توقيتها كونها تتزامن مع مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين".



وأشار إلى أن بلاده كانت من أوائل الدولة التي اعترفت بالإمارات عند تأسيسها وافتتحت سفارتها في أبوظبي قبل 41 عاما.





وأشار سفير البرازيل لدى الإمارات إلى أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي كان أول وزير خارجية من العالم العربي يزور البرازيل بعد تولي الرئيس بولسونارو السلطة في يناير 2019.



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ولفت إجريجا إلى أن وجهات نظر البلدين تتطابقان حيال العديد من القضايا العالمية، وظهر ذلك جليا في المنتديات الدولية متعددة الأطراف.



وذكر أن الرئيس بولسونارو سيقوم بافتتاح منتدى الأعمال البرازيلي - الإماراتي، غدا الأحد، في أبوظبي، حيث سيعرض المنتدى فرص الاستثمار في البلدين بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال برازيلي وحضور بارز من جانب رجال الأعمال الإماراتيين.



وأكد أهمية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات والبرازيل الموقعة في عام 2017 التي تسمح لمواطني البلدين بالسفر إليهما بدون تأشيرة والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2018، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية منها اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الاستثمارات.





وأوضح السفير البرازيلي أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في تطور وتوسع مستمرين شاملة مجالات جديدة مثل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما بعلاقاتها مع الإمارات إلى آفاق جديدة، حيث يناقش البلدان فرص وإمكانيات توقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية في إطار تعزيز وتوثيق علاقات التعاون بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وأشار إلى وجود نحو 10 آلاف برازيلي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم 1600 مدرب لرياضة الجيو جيتسو، منوها بأهمية الرياضة عامة وكرة القدم خاصة في تعزيز علاقات البلدين.



وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين الطرفين وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018، فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري معاملات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن ينمو حجم التجارة بين الدولتين في العام الجاري.

