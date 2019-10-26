مصر تمدد حالة الطواريء ثلاثة أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، بدءا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار الذي اتخذ وفقا للدستور المصري وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية في 5 مواد، أنه: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

أما المادة الرابعة، فقد نصت على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".