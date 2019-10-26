روسيا تجري محادثات لافتتاح أول قاعدة عسكرية لها بأفريقيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين-آرتشينج تواديرا، في سوتشي الأسبوع الجاري.



وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى قال إن بلاده تواصل محادثاتها مع موسكو حول فتح قاعدة عسكرية روسية في البلاد.

وذكرت التقرير أن الرئيس تواديرا قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي": "نواصل العمل على هذه المسألة مع وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الروسية، من أجل دراسة إمكانيات إقامة القاعدة".

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ولا تملك روسيا قاعدة عسكرية في إفريقيا، لكنها وقعت اتفاقات أمنية واقتصادية جديدة مع القارة في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود هذا الأسبوع وحضرها أكثر من 40 من القادة الأفارقة.



وأشارت "التايمز" إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وقعتا اتفاقًا في أغسطس/آب من العام الماضي لتطوير العلاقات العسكرية.

وشكر تواديرا الرئيس بوتين هذا الأسبوع لتزويده بلاده بالأسلحة الخفيفة المجانية وتدريب الجيش. وقال إنه يأمل في أن ترسل روسيا مزيدًا من الأسلحة وأن يتولى مدربون روس تدريب الطيارين على قيادة المروحيات الحربية.

وأوضح التقرير إلى أن روسيا أرسلت حوالي 175 عسكريًا ومدنيًا روسيًا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى العام الماضي لتدريب وحدات الأمن. كما زار أفراد من جمهورية إفريقيا الوسطى روسيا للدراسة.

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في السياق ذاته، صرحت ماري نويل كويارا، وزيرة دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى، في يناير الماضي بأن "وجود قاعدة روسية أمر ممكن."

وقالت: "إذا اتخذ رؤساءنا، بصفتهم قادة القوات ورؤساء دولنا، قرارًا بتأسيس قاعدة فسنعمل على تنفيذها".

وقال أندريه كيمارسكي، رئيس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، في ديسمبر الماضي: "إن الدول الغربية تشعر بالغيرة من نجاح روسيا في مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على وقف الاقتتال الطائفي."

المساعدة الروسية أسهمت في توقيع اتفاقية سلام في فبراير/شباط بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة.

ولم تعرب موسكو علانية عن رغبتها في إقامة قاعدة في البلاد، لكن تواديرا ربما تقدم بهذا الاقتراح خلال طلبه المزيد من الدعم العسكري.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين وتواديرا أجريا حوارا عن التعاون العسكري عندما التقيا في سوتشي يوم الأربعاء، لكنهما لم يناقشا مسألة قاعدة.

تم الاتفاق على عدة ترتيبات أمنية أخرى في القمة، حيث وقعت نيجيريا صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Mi-35 من موسكو.