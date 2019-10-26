الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 جنود في اشتباكات بطرابلس

أصيب 5 جنود لبنانيين، السبت، خلال محاولة فض اشتباك بين مجموعة من المعتصمين وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم في منطقة البداوي بطرابلس.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تدخلت قوة من الجيش لفض الاشتباك فتعرضت للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة ما أوقع 5 إصابات في صفوف عناصرها".

وتابع البيان "قوات الأمن تعمدت إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الاشتباك إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".





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وأشار إلى أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعادت الوضع إلى ما كان عليه وفتحت تحقيقا بالواقعة.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أعلن، في بيان، أن فور تبلغه بالحادثة المؤسفة لإطلاق النار في البداوي وسقوط جرحى، أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون "وطلب منه إجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة".

وأكد بيان الحريري ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.

وفي اليوم العاشر للاحتجاجات الشعبية، دعا المتظاهرون إلى استمرار التظاهر فيما سموه "سبت الساحات"، وعمدوا منذ الصباح الباكر إلى قطع الطرق على غرار الأيام السابقة، لكن القوى الأمنية تقاوم ذلك وتحاول فتحها في مناطق عدّة، ونجحت في بعضها وفشلت في أخرى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش انسحبت من منطقة الشفروليه في جنوب - شرق بيروت، بعد تصادم مع المتظاهرين عند محاولة فتح الطريق الذي أعيد إقفاله.