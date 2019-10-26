صحفيو غزة: اتهامات حماس لـ"الأغا" محاولة لإرهابنا

جانب من الوقفة الاحتجاجية لمطالبة حماس بالإفراج عن الصحفي هاني الأغا

رفض المكتب الحركي المركزي للصحفيين في قطاع غزة، السبت، اتهام أجهزة أمن حماس للصحفي هاني الأغا المعتقل منذ 32 يوما، معتبرين أنها محاولة لإرهابهم.



وأصدر المكتب بيانا تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه يؤكد أن الاتهام يعد استمرارا للاتهامات التي كانت توجهها أجهزة أمن حماس للصحفيين الذين يعتقلون في غزة، ومن ثم يتبين بعد الإفراج عنهم عدم صحتها واعتقالهم جاء بسبب عملهم، وتم توجيه الاتهامات الباطلة لإرهاب الصحفيين".

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وطالب المكتب الحركي المركزي للصحفيين المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل للإفراج عن الصحفيين هاني الأغا المعتقل لليوم ٣٢ على التوالي وبسام محيسن المعتقل لليوم الخامس.

وفي وقت سابق السبت، برر المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم اعتقال الأغا بأن توقيفه "جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس بالأمن العام لصالح جهات أمنية، ولا علاقة لتوقيفه بطبيعة عمله أو حرية الرأي".

وادعى "اتباع الإجراءات القانونية في القضية"، مشيرا إلى أنه حاليا موقوف على ذمة المحكمة على خلفية التهمة الموجهة إليه، وقد تمت زيارته، والاطلاع على ظروف توقيفه من قبل مراكز حقوقية عدة.

ووفق عائلة الصحفي الأغا فإن قوة من أجهزة حماس الأمنية وصلت لمنزله في خان يونس، مساء الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يكن موجودا فسلمته العائلة بلاغ اعتقاله ليسلم نفسه في اليوم التالي، وبقي رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت.