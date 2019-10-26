مقتل 6 من المتظاهرين في بغداد والناصريه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

قتل 6 أشخاص بينهم 3 متظاهرين في بغداد، اليوم السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، وذلك وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص آخرين برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

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ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر طبية قولها: إن "شخصين قتلا، وأصيب 17 آخرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق". وقالت الشرطة العراقية في بيان لها: إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلي، مضيفة أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى، حسبما ذكرت رويترز.

واحتشد مئات المتظاهرين، السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وميليشيات وقتل فيها أكثر من 40 شخصا.

وقتل نحو 200 شخص خلال التظاهرات المطلبية التي بدأت منذ بداية الشهر الحالي، وتجددت ليل الخميس الجمعة بعد توقف استمر لأيام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وقتل أكثر من 20 من الضحايا أمس الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في جنوب العراق، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار ميليشيات تابعة لقوات الحشد الشعبي.