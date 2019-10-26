- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العراقي يلغي جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
ألغي مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته المقررة لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال مصدر نيابي في تصريح خاصة لمراسل وكالة أنباء الأناضول التركية، إنه "تقرر إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب".
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الجمعة، في بيان مقتضب، أن البرلمان سيعقد السبت، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.
وخرجت المظاهرات أمس الجمعة، تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نحو 43 قتيلا (بينهم عناصر أمن)، وفق منظمات حقوقية.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العراقي يلغي جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.