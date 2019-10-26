البرلمان العراقي يلغي جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

ألغي مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته المقررة لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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وقال مصدر نيابي في تصريح خاصة لمراسل وكالة أنباء الأناضول التركية، إنه "تقرر إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الجمعة، في بيان مقتضب، أن البرلمان سيعقد السبت، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.

وخرجت المظاهرات أمس الجمعة، تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نحو 43 قتيلا (بينهم عناصر أمن)، وفق منظمات حقوقية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.