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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النقل المصرية تكشف حقيقة صورة قطار يسير وسط مياه الأمطار بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
كشفت وزارة النقل المصرية عن حقيقة الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية.
وقال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن تلك الصورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية، شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وأشار المتحدث، إلى أن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشدا بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية.
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