فيديو.. انتهاء موجة الطقس السيئ بمصر اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، عن موجة الطقس السيئ بمصر ، مؤكدة على أن حالة عدم الاستقرار تنتهي مع نهاية اليوم السبت.



وأضافت مدير مركز الاستشعار من البعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لميس سلامة ورشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن اليوم يشهد أمطارا غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية، وبالتحديد مدينة الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، والعريش ورفح، وكافة المدن على الساحل الشمالي.

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وتابعت أن الأمطار ستمتد لبعض محافظات شمال الدلتا ومحافظات مدن القناة، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ومحافظات شمال ووسط سيناء، وقد تتكون سيول بوسط سيناء وهو ما حدث في مدينة الحسنة بوسط سيناء.