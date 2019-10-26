برشلونة تشهد مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للانفصال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تشهد برشلونة اليوم السبت وغداً الأحد، تظاهرات كبرى مؤيدة ومعارضة لانفصال كتالونيا بعد أسبوع من المواجهات العنيفة التي أعقبت صدور أحكام قضائية بحق قادة انفصاليين. وسيتظاهر الانفصاليون اليوم اعتباراً من الساعة 17:00 قرب برلمان كتالونيا تلبية لدعوة منظمتين انفصاليتين كبيرتين تنظمان تظاهرات ضخمة بانتظام. ودعت منظمة المجتمع المدني الكتالونية غداً إلى تظاهرة رفضاً للانفصال، وكانت هذه المنظمة نفسها نظمت عام 2017 تظاهرات ضخمة في برشلونة ضد الانفصال، وهي المسألة التي تقسم سكان الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا. وهذه أولى التظاهرات الكبرى في برشلونة منذ الاضطرابات التي أوقعت 600 جريح في كتالونيا في الأيام التي أعقبت صدور أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً على 9 قادة انفصاليين، ويوم صدور الأحكام في 14 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري حاول 10 آلاف شخص شل مطار برشلونة وتواجهوا مع قوات الأمن التي منعتهم من الدخول. وثم من الثلاثاء إلى الجمعة الماضيين، تحولت التظاهرات في المدن الرئيسية لهذه المنطقة التي تعد 7.5 مليون نسمة إلى أعمال عنف، وسقطت أعداد كبيرة من الجرحى الذين أصيبوا بالحجارة والزجاجات الحارقة والكرات الفولاذية.

