شكرا لقرائتكم خبر عن يويو الإخوان معتز مطر.. كيوت أيام حكم الجماعة ومناضل بعد دولارات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد لدى الشعب المصرى أدنى شك، أن العاملين فى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية لا يبحثون إلا عن المال فقط وأنهم مجرد جامعى مال وليس لديهم أى مبادئ أو قيم، ومن أبرز هؤلاء المذيع المتلون معتز مطر يويو الإخوان الذى يسعى إلى الظهور بشكل فج محاولا نشر الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية.

وقبل انضمامه إلى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، عمل يويو الإخوان معتز مطر معهم خلال عام 2012 ، حيث كان يظهر فى برنامجه "محطة مصر"، وهو يحاول الدفاع بشكل متخفى عن الجماعة الإرهابية، من خلال المطالبة بعدم التظاهر، والوقوف خلف الدولة المصرية والحفاظ عليها وضرورة حمايتها، وقبول الاختلاف السياسى من أجل مصر.

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وبعد انضمام يويو الإخوان معتز مطر إلى الإعلام الإرهابى فى تركيا، وهروبه خارج البلاد، يظهر المتلون معتز مطر بين الحين والآخر ليدعو إلى التحريض والتظاهر ونشر العنف والفوضى على قناة الشرق الإرهابية، ويطلق الحملات الفاشلة من أجل محاولة حشد المواطنين، دون أن يذكر نفسه بما كان يقوله أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بضرورة عدم التظاهر والحفاظ على الدولة وقبول الاختلاف، وذلك بعد أن باع نفسه مقابل دولارات اردوغان.

يذكر أن للمذيع الهارب معتز مطر، العديد من المواقف التى تكشف تناقضه قبل وبعد ثورة 30 يونيو، وكيف كان يتحدث عن محمد مرسى ويهاجم الإخوان، ثم أصبح يدافع عنهم بكل قوة، وكذلك رفضه للتظاهر ومن ثم دعوته لأى دعوة تدعو للعنف والتظاهر ونشر العنف، ذلك لأنه ببساطة باع وطنه ووطنه من أجل أموال جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا.