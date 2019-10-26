شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر حقوق إنسان البرلمان: الصعيد أولوية اللجنة بزيارتها البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تولى اهتماما بالصعيد فى زيارتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، سواء الخاصة بتفقد الأقسام الشرطية أو السجون أو دور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان فيها.

وأضاف الوردانى، لـ"الخليج 365" أن الزيارات البرلمانية التى تقوم بها اللجنة تأتى فى إطار دورها الرقابى التى تقوم بها منذ دور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أن اللجنة قامت فى أول زيارة لها بالدور الخامس لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بمحافظة الاسكندرية وأكد خلالها نزلاء الحجز على حسن معاملتهم وانتظام لقاء ذويهم، وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة حال تطلب ذلك. ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى أن حسن المعاملة التى يؤكد عليها نزلاء الحجز بالأقسام الشرطية أو السجون، تؤكد كذب وزيف ما تبثه المنظمات الحقوقية المشبوهة، وبعض البرلمانات الدولية التى تحيد عن سماع التقارير والبيانات الدقيقة ولا تسمع إلا لأصوات لا تعكس سوى الافتراءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين سر حقوق إنسان البرلمان: الصعيد أولوية اللجنة بزيارتها البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.