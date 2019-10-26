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تعرض مستشاران قضائيان بمدينة الدار البيضاء لحادث سير خطير ليلة أمس الجمعة، مباشرة بعد مغادرتهما لمحكمة الإستئناف حيث كانا ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين.
مصادر مطلعة ذكرت أن المستشارين المذكورين، قد نجيا بأعجوبة من الحادث الذي وقع إثر اصطدام السيارة التي يستقلانها بسيارة أخرى، لم يعرف صاحبها بعد.
ذات المصادر أكدت أن المستشارين لم يصابا بسوء، لكن سيارتهما تعرضت لضرر بالغ خصوصا من جهتها الأمامية.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشاران من هيئة الحكم على بوعشرين يتعرضان لحادث سير خطير بعد مغادرتهما المحكمة-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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