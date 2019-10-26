شهد مشاركة حارث وحكيمي.. البياض يحسم ديربي “الرور” بين شالكه ودورتموند

حسم التعادل دون أهداف مباراة ديربي “الرور”، التي جمعت اليوم السبت، بين فريق شالكه 04، وغريمه بروسيا دورتموند، لحساب مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وشهدت المواجهة مشاركة مغربية، تمثلت في أمين حارث من جانب شالكه، وأشرف حكيمي من نادي بروسيا دورتموند، الذي تم تبديله في الدقيقة 85.

وخلصت مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه ملعب “فيلتينس أرينا”، إلى التعادل دون أهداف، وهي النتيجة التي استمرت طيلة دقائق الجولة الثانية من المواجهة، قبل أن يعلن فيليكس بريتش عن نهايتها بالتعادل السلبي.

ولم يخدم هذا التعادل، مصالح الفريقين، بالرغم من تقدم زملتء حكيمي للمركز الثالث مؤقتا، برصيد 16 نقطة، غير أن الفريق مهدد بفقدان هذا المركز، في حال فوز مطارديه غدا الأحد، وهو الخطر ذاته الذي يهدد أصدقاء حارث، الذين حافظوا على رتبتهم السابعة، بمجموع 15 نقطة.

وفي أبرز نتائج اليوم، ارتقى بايرن ميونخ إلى الصدارة مؤقتا، بفوزه على ضيفه يونيون برلين، بهدفين مقابل هدف واحد، في انتظار مباراتي بروسيا مونشنغلادباخ أمام فرايبورغ، وفولفسبورغ بضيفه أوغسبورغ، غدا الأحد.