في ذكرى وفاة محسن فكري..مسيرة في باريس تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مسيرة لنشطاء مغاربة، تزامنا مع اقتراب الذكرى الثالثة لمقتل محسن فكري في شاحنة للنفايات بالحسيمة.

وطالب المتظاهرون في المسيرة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، كما نبهوا إلى الوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الناشط المعتقل ربيع الأبلق، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ بداية شهر شتنبر الماضي.

وفي سياق متصل، تستعد لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، ومبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل بساحة الأمم المتحدة، تخليدا ذكرى وفاة فكري التي تصادف 28 أكتوبر.

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وقالت اللجنة في بيان لها، إنها قررت تخليد الذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري، تحت شعار ”جميعا من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنقاذ حياة ربيع الأبلق”.

وقررت اللجنة التي تضم مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية إنجاز تقرير حقوقي وتقديمه في ندوة صحفية في موعد لا يتعدى 10 دجنبر المقبل.

من جهتها، أعلنت تنسيقية أكادير الكبير ضد الحكرة في بلاغ لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية لتخليد ذكرى استشهاد محسن فكري يوم غد 27 أكتوبر 2019 بـ”ساحة الطاكسيات الصغيرة حي السلام أكادير”، على الساعة السادسة والنصف مساء، مشيرة إلى أن هذه الوقفة جاءت “للضغط من أجل تحقيق مطالب شعبنا في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية”، و”لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف الشامخ”، ثم “للتضامن مع المعتقل السياسي ربيع الأبلق المضرب عن الطعام”.