بسبب النتائج السلبية في البطولة والخروج من كأس العرش.. السريع ينفصل بالتراضي عن بنعبيشة

قرر المكتب المسير لفريق سريع واد زم لكرة القدم، اليوم السبت، الانفصال بالتراضي، عن مدرب النادي، الإطار الوطني حسن بنعبيشة، بعدما تعاقد معه منتصف الموسم الماضي، في عقد يمتد لموسم ونصف.

وبرر مسؤولي السريع أسباب الانفصال عن بنعبشية، للنتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته، سواء في البطولة الاحترافية، أو الخروج من مسابقة كأس العرش.

وأشار بلاغ سريع واد زم، أن قرار الانفصال بالتراضي عن بنعبيشة، جاء بعد الوقوف على المستوى العام للفريق وفي ظل توالي سلسلة من النتائج السلبية التي طبعت مسيرة النادي بعد مرور ثلاث دورات من البطولة الاحترافية.

وأضاف البلاغ: “زيادة عن الإقصاء من منافسات الكأس الفضية، رغم توفير جميع الشروط والظروف الملائمة،من استعدادات مكثفة ومبكرة وتربصات دامت أكثر من شهرين و إعطاء كامل الصلاحية للمدرب في تدبير الإدارة التقنية”.

يذكر أن سريع واد زم، يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، بنقطة وحيدة، بعدما خاض الفريق ثلاثة لقاءات، كما غادر النادي مسابقة كأس العرش من ربع النهائي، عقب خسارته الأربعاء الماضي، أمام مضيفه المغرب التطواني بأربعة أهداف لواحد.