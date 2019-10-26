البطولة الاحترافية.. تحقيق الفوز الثاني في البطولة يطغى على ديربي العاصمة بين الفتح والجيش

يحتضن اليوم السبت، ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، ديربي العاصمة الإدارية للمملكة بين فريقي الفتح الرباطي، وضيفه الجيش الملكي، برسم مباريات الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية.

وتحمل المواجهة، صراعا ثنائيا بين إطارين وطنيين، وليد الرگراكي مدرب الفتح، وعبد الرحيم طاليب الذي تعاقد معه الفريق العسكري خلفا للإسباني كارلرس ألوس.

ويبحث صاحب الأرض عن العودة إلى سكة الانتصارات في البطولة الغائب عنه منذ شتنبر الماضي، حين تغلب على اتحاد طنجة بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى.

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ومنذ فوزه على فارس البوغاز، عجز الفريق الرباطي عن تحقيق انتصار آخر، حيث خسر أمام مولودية وجدة، قبل أن يكتفي بتعادلين متتاليين مع كل من نهضة بركان، وأولمبيك خريبگة.

من جهته يسعى الجيش الملكي إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما نجح في هزم سريع واد زم بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي، وهو الفوز الأول للعساكر في بطولة هذا الموسم، مقابل تعادل مع أولمبيك آسفي، وخسارة أمام المغرب التطواني، علما أن الفريق يمتلك مباراة ناقصة.

وعلى مستوى جدول الترتيب، يحتل الفتح الرباطي المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الفريق العسكري، صاحب الرتبة الثامنة.