مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق مانشستر سيتي الخسارة بضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ، كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

هدد مانشستر سيتي مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة، عندما وصلت الكرة إلى دافيد سيلفا الذي أعادها إلى غوندوغان، فأرسل الدولي الألماني كرة إلى جيسوس، لكن محاولة الأخير مرت بجوار القائم الأيمن.

وكان سترلينغ محور هجمات مانشستر سيتي في الشوط الأول، وتسبب في صداع برأس جولبيرت ظهير أستون فيلا، بيد أن معظم محاولات زملائه لم تشكل خطرًا على مرمى أستون فيلا الذي بدوره اعتمد على هجمات خاطفة ضعيفة.

وطالب جمهور سيتي بركلة جزاء في في الدقيقة 19 عندما اصطدمت تسديدة سترلينغ بيد أنجليس، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وسدد كانسيلو في مكان وقوف حارس أستون فيلا توم هيتون في الدقيقة 21.

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وتصدى إيدرسون حارس مرمى السيتي لتسديدة ماكجين في الدقيقة 22، وعاد هيتون ليبعد رأسية ستونز بأطراف أصابعه فوق المرمى في الدقيقة 25، وطالب أستون فيلا بركلة جزاء بعدما نفذ تريزيغيه ركلة حرة في الدقيقة 34 ارتدت من يد ستونز، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، وقبل نهاية الشوط الأول، قابل دافيد سيلفا تمريرة سترلينغ أمام المرمى بلمسة لتمر الكرة بجانب القائم.

وافتتح مانشستر سيتي الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46، عندما تلقى سترلينغ تمريرة من جيسوس، ليضع الكرة بين قدمي الحارس هيتون، وتقدم مندي بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية ارتدت من المدافع أنجليس في الدقيقة 53.

وكاد جيسوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 55، عندما استقبل كرة مشتتة من الدفاع ليسدد في مكان وقوف هيتون قبل أن يبعد المدافع مينجز خطرها.

وجرب دي بروين حظه بتسديدة بعيدة المدى حادت عن المرمى في الدقيقة 61، وبعدها بلحظات قابل دوجلاس لويز عرضية برأسه لم يجد إيدرسون صعوبة في التقاطها.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 65، بعدما أرسل دي بروين عرضية مخادعة من الناحية اليسرى، تخطت الجميع ودخلت الشباك، ليحتسبها الحكم هدفا بعد الرجوع للفار للشك في تسلل سترلينغ.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 70، عندما تابع غوندوغان تسديدة مرتدة لبرناردو سيلفا في الشباك، ليعلن الفريق الضيف استسلامه بعد ذلك، ويشرك صاحب الأرض كل من أنجيلينو وفيل فودين مكان مندي ودي بروين، فبل أن يلحق بهما أغويرو الذي دخل مكان سترلينغ في الدقيقة 76.

وتصدى هيتون لتسديدة أرضية من فودين في الدقيقة 82، وأكمل مانشستر سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87، بعد حصول فرناندينيو على بطاقة حمراء، والتقط جيسوس الكرة بعد تشتيت عشوائي من هيتون، فسدد كرة ساقطة من حدود منطقة الجزاء، أبعدها مينجز قبل أن تدخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح المان سيتي.