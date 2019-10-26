الارشيف / اخبار العالم

النقل المصرية تكشف حقيقة صورة قطار يسير وسط مياه الأمطار بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النقل المصرية تكشف حقيقة صورة قطار يسير وسط مياه الأمطار بالإسكندرية والان مع التفاصيل

كشفت وزارة النقل المصرية، اليوم السبت، عن حقيقة الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية.

وقال "محمد عز" المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان صحفي، ظهر اليوم، إن تلك الصورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية يرجع تاريخها إلي شهر نوفمبر2015.

وأشار المتحدث، إلى أن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشداً بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل المصرية تكشف حقيقة صورة قطار يسير وسط مياه الأمطار بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا