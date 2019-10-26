شكرا لقرائتكم خبر عن النقل المصرية تكشف حقيقة صورة قطار يسير وسط مياه الأمطار بالإسكندرية والان مع التفاصيل
كشفت وزارة النقل المصرية، اليوم السبت، عن حقيقة الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية.
وقال "محمد عز" المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان صحفي، ظهر اليوم، إن تلك الصورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية يرجع تاريخها إلي شهر نوفمبر2015.
وأشار المتحدث، إلى أن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشداً بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية.
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