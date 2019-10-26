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شاهد.. استيلاء متظاهرين العراق على سيارات الشرطة فى البصرة

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نقلت قناة الإخبارية عبر مراسلها في مدينة البصرة العراقية، لقطات للمتظاهربن العراقيين لحظة الإستيلاء على سيارات الشرطة فى المدينة.
وتعتبر البصرة من أكبر المدن العراقية ذو الأغلبية السنية، وقد كانت مهد لإنطلاق الثورة ضد الفساد ضد البصرة ومن ثم باقي مدن ومحافظات العراق.

وعانت البصرة في ظل الحكومات الطائفية من تجويع وبطالة ونقص فى احتياجات المعيشة الأساسية، رغم أن البصرة من أهم مدن العراق النفطية.


 

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