شاهد.. استيلاء متظاهرين العراق على سيارات الشرطة فى البصرة

وتعتبر البصرة من أكبر المدن العراقية ذو الأغلبية السنية، وقد كانت مهد لإنطلاق الثورة ضد الفساد ضد البصرة ومن ثم باقي مدن ومحافظات العراق.

وعانت البصرة في ظل الحكومات الطائفية من تجويع وبطالة ونقص فى احتياجات المعيشة الأساسية، رغم أن البصرة من أهم مدن العراق النفطية.



