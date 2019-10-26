شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استيلاء متظاهرين العراق على سيارات الشرطة فى البصرة والان مع التفاصيل
وعانت البصرة في ظل الحكومات الطائفية من تجويع وبطالة ونقص فى احتياجات المعيشة الأساسية، رغم أن البصرة من أهم مدن العراق النفطية.
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