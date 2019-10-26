شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يحاول عرقلة جهود السعودية لإنهاء خلافات الشرعية والإنتقالي والان مع التفاصيل

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم السبت، رفضه اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُتوقع أن يتم التوقيع عليه نهائيًا في العاصمة السعويدة الرياض خلال يومين، بعد أن وُقع بالأحرف الأولى.

وأعتبر مراقبون تصريحات الميسري بإنهاء غير مستغربة كونه أحد الراغبين في إفشال جهود السعودية لإنهاء الخلافات بين الشرعية والإنتقالي .

ونقلت وسائل إعلام محلية قوله اليوم، خلال فعالية بمحافظة شبوة، إنه يرفض تشكيل ما أسماها ”حكومة تتحكم فيها السعودية والإمارات“ في إشارة إلى الحكومة التي يُتوقع أن تنبثق عن اتفاق الرياض، حين دخوله حيز التنفيذ.

Advertisements

وزعم الميسري أن الحكومة المنتظرة ”سيتحكم بأحد شقيها السفير السعودي باليمن، بينما يتحكم ضابط إماراتي بالشق الآخر“، وبهذا الموقف، يلتحق وزير الداخلية بموقف رفيقه في شبوة، وزير النقل، صالح الجبواني، الذي سبق وأن أعلن رفض الاتفاق.

وذهب وزير الداخلية اليمني بعيدا في موقفه حين قال: ”لن نقبل بأي اتفاق يذل اليمنيين، والحكومة الشرعية لن تعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“.

ويناقض حديث الميسري تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي تناول اتفاق الرياض بشكل إيجابي بعيدًا عن المناكفات السياسية“، الأمر الذي يثير مجددا علامات استفهام حول وحدة الموقف والقرار داخل الشرعية.

واعتبر الإرياني أن ”الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة“.