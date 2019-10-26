ناشطون: فوز اليمن بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة نتاج لجهود مكثفة وعمل دؤوب

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بارك وزير السياحة اليمني الدكتور محمد قباطي، فوز اليمن بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية. وجاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزير السياحة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر". Advertisements وكتب وزير السياحة: "مبروك لوطننا المكلوم اليمن لفوزه بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية والتي سيتم تسليمها له في 5 مارس/آذار 2020 في إطار فعاليات مهرجان برلين الدولي للسياحة والسفر وضمن أعمال مؤتمر قادة السياحة والطيران العالمي والندوة الدولية حول تأثير السياحة_على الاقتصاد العالمي!". وهنأ ناشطون وزير السياحة بهذه المناسبة الفريدة من نوعها وقالوا: "فوز اليمن بالجائزة نتاج لجهود مكثفة وعمل دؤوب في المحافل الدولية ومنظمات السياحة العالمية لوزير السياحة. إنجاز يشكر عليه في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن"

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