شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في كتاف صعدة والان مع التفاصيل

إستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت في طريقها إلى مدينة كتاف بمحافظة صعدة المعتقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .

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وقالت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت عربات عسكرية بمحملة بأفراد تابعة للميليشيات في كتاف كما دمرت عربات محملة بمعدات عسكرية للميليشيات .

وأضافت المصادر، أن الميليشيات كانت تحشد قواتها وعتادها لشن هجوماً واسعاً على القوات اليمنية والسعودية في صعدة ولكن مقاتلات الجو تمكنت من إحباط هذا الهجوم .