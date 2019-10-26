الارشيف / اخبار العالم

مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في كتاف صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في كتاف صعدة والان مع التفاصيل

إستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت في طريقها إلى مدينة كتاف بمحافظة صعدة المعتقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .

 

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت عربات عسكرية بمحملة بأفراد تابعة للميليشيات في كتاف كما دمرت عربات محملة بمعدات عسكرية للميليشيات .

 

وأضافت المصادر، أن الميليشيات كانت تحشد قواتها وعتادها لشن هجوماً واسعاً على القوات اليمنية والسعودية في صعدة ولكن مقاتلات الجو تمكنت من إحباط هذا الهجوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في كتاف صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا