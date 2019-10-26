شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغرس الأمريكي يستعد لتوجيه صفعة مؤلمة لأردوغان والان مع التفاصيل

يستعد مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع القادم للتصويت على قرار لإحياء والاعتراف بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي إرتكبتها الإمبراطورية العثمانية .

جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في خطوة يقول مؤيدوها من المشرعين جاءت بعد مخاوف من الأعمال الوحشية التركية المحتملة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وكانت قضية اعتراف الولايات المتحدة بأن ما حدث للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923 إبادة جماعية محل جدل طويل في أميركا، لقد كانت موضوعًا لضغط مستمر منذ سنوات ومعركة دبلوماسية بين المشرعين والإدارة الأميركية وتركيا حليف الناتو.

وحاول الكونغرس تحريك قرار مماثل عدة مرات خلال العقود القليلة الماضية، لكن هذه المحاولات لم تفض إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية بشكل رسمي بسبب الضغوط التركية والإدارات الرئاسية المتعاقبة التي تشعر بالقلق من عزل حليف الناتو.

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وتعهد باراك أوباما بالاعتراف بالإبادة الجماعية عندما ترشح للرئاسة لأول مرة، لكنه لم يفعل ذلك قط أثناء تواجده في منصبه. لكنه وصف إياها بأنه "أول فظاعة جماعية في القرن العشرين" كما وصفها بالمذبحة".

من جهتها حذرت السفارة التركية في بيان هذا الأسبوع من أي محاولة من مجلس النواب "لإصدار الحكم على أحداث 1915."

وقالت السفارة "إن الادعاءات المتعلقة بأحداث 1915 لا تستند إلى حقائق قانونية وتاريخية".

كما "تعارض تركيا جميع الخطوات التشريعية وغيرها من الأعمال الرسمية التي تحاول إصدار حكم بشأن تاريخها.