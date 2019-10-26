حرق منزل النائب الاول لمحافظ ذي قار وسط الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منزل النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم الزيدي في منطقة الزيتون وسط الناصرية، تعرض للحرق"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

