بالصور.. استمرار الاعتصامات في كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً للاعتصامات التي تشهدها محافظة كربلاء.

وقررت حكومة كربلاء، امس الجمعة، إعلان حظر التجوال في المحافظة حتى الثاني عشر ظهر اليوم السبت، قبل ان تممده حتى اشعار اخر.

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وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.