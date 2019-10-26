متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية والقوات الامنية ترد بالقنابل الدخانية

افاد مصدر امني، السبت، باستمرار محاولة المتظاهرين عبور جسر الجمهورية، مؤكداً أن القوات الامنية ردت بالقنابل الدخانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين مستمرين بمحاولة عبور جسر الجمهورية". Advertisements وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية ردت بالقنابل الدخانية". وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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