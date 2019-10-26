بالوثيقة.. صيغة قرار برلماني بشأن حل مجالس المحافظات

تنشر الخليج 365، بالوثيقة صيغة قرار من مجلس النواب بشان حل مجالس المحافظات.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق من، اليوم السبت، عن عقدها اجتماعاً لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما اشار إلى أن تنم تدارس إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.