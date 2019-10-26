ليفاندوفسكي يحقق رقماُ فريداً في تاريخ البوندسليجا

رياضة 2019-10-26 | 16:56 503 مشاهدة حقق مهاجم فريق بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، رقمًا فريدًا، خلال مواجهة يونيون برلين، الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني. وسجل ليفاندوفسكي، هدفًا أمام يونيون برلين، ليعزز تقدم الفريق البافاري بهدفين دون رد. وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات: "بات ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليجا، يسجل في أول 9 مباريات بالمسابقة".



ورفع ليفاندوفسكي، رصيده من الأهداف في الدوري الألماني، إلى 13، ليحتل صدارة هدافي المسابقة.

ورفع ليفاندوفسكي، رصيده من الأهداف في الدوري الألماني، إلى 13، ليحتل صدارة هدافي المسابقة.

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