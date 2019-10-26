رئاسة البرلمان: عمل مجلس النواب مستمر ولا صحة لاخلاء بنايته

أكد مجلس النواب، السبت، استمرار عمل المجلس، نافياً اخلاء بنياته.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت اخبارا تفيد باخلاء مبنى مجلس النواب"، موضحة أنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نفيا قاطعا مثل هذه الاخبار فانها تؤكد على أن المجلس ادى عمله بشكل طبيعي وان موظفيه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس".

وأضاف أن "نود الإشارة إلى أن العمل في مجلس النواب مستمر وان يوم غد الأحد دوام طبيعي كالمعتاد لجميع موظفي المجلس".