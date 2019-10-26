عضو بمفوضية حقوق الانسان: ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بتظاهرات اليوم

اعلن عضو بمفوضية حقوق الانسان علي البياتي، السبت، عن تسجيل ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى في التظاهرات التي انطلقت اليوم.

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هنالك ثلاثة شهداء اليوم مع عشرات الجرحى"، مؤكداً أن "عدم توفر فرق طبية تابعة لوزارة الصحة او سيارات اسعاف في ساحة التحرير ووجود فرق تطوعية من الشباب مع إسعافات أولية من مصادر التبرعات".

وأضاف "هناك تزايد في اعداد المتظاهرين بشكل تدريجي مع رغبة حقيقية في الحفاظ على السلمية من قبل المتظاهرين".