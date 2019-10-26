دولة الإمارات والبرازيل.. تعاون في جميع المجالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترتبط دولة الإمارات والبرازيل عبر علاقات وصداقة مثمرة أكدها التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البرازيلي، فضلا عن الزيارات والخبرات المتبادلة بين البلدين، أبرزها زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مارس/آذار 2019 إلى جانب توحد في الرؤى والمواقف بما يخدم القضايا المشتركة.
العلاقات الثنائية جسدتها اتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك"، وهي الأولى التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية لضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
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