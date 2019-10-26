الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تبدأ غدا الأحد.

وكان في استقبال الرئيس البرازيلي لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.



ويرافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.





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ويزور بولسونارو الإمارات، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا السعودية؛ لتعزيز التجارة والاستثمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.





وتعد الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين الإمارات والبرازيل من أهم علامات قوة العلاقة بين البلدين، فمنذ عام 1974، تشهد الروابط بين أبوظبي وبرازيليا تطورات ملحوظة.

وخلال السنوات الأخيرة جرت زيارات رفيعة المستوى على جميع المستويات بين دولة الإمارات والبرازيل؛ ترجمت تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

