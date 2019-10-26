الإمارات تؤكد أهمية التمسك بمبادئ حركة عدم الانحياز

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/10/26 06:48 م بتوقيت أبوظبي
القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز
ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي وفد بلاده إلى القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية "باكو".
وأكدت كلمة الإمارات أمام الاجتماع "أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر".
واستعرض خلال الكلمة جهود الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية.
كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في البيان الذي ألقاه في القمة أنّ "القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملف مهم ومركزي لحركة عدم الانحياز".
وشدّد على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين.
يشار إلى أنّ القمة، التي انطلقت أعمالها الجمعة وتدوم يومين، تنعقد تحت عنوان "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر" وتشارك فيها 158 دولة ومنظمة دولية.
وتتبنى القمة 3 وثائق هي البيان الختامي وإعلان باكو وإعلاناً حول فلسطين.
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