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العراق.. متظاهرون يحاصرون مقر إقامة محافظ ذي قار ويحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

العراق.. متظاهرون يحاصرون مقر إقامة محافظ ذي قار ويحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية

متابعات_الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها أن متظاهرون يحاصرون مقر إقامة محافظ ذي قار ويحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية.

 

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وأعلنت الشرطة العراقية، عن مقتل 3 متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وإصابة 17 آخرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

 

وقالت الشرطة، إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسئول محلي.

 

وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.

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