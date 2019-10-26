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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. متظاهرون يحاصرون مقر إقامة محافظ ذي قار ويحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها أن متظاهرون يحاصرون مقر إقامة محافظ ذي قار ويحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية.
وأعلنت الشرطة العراقية، عن مقتل 3 متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وإصابة 17 آخرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق.
وقالت الشرطة، إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسئول محلي.
وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
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