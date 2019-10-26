اتهام ابنة زعيم إخوان تونس بالتطبيع مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تواجه ابنة رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل من خلال مشاركة مؤسسة بحثية تديرها في ندوة علمية يُشتبه بأنّ لدى منظميها علاقة بإسرائيل. وشاركت مؤسسة "ياسمين" لصاحبتها تسنيم الشريشي ابنة راشد الغنوشي أمس الجمعة، في ندوة علمية عن "المخاطر غير التقليدية للأمن"، والتي اعتبرها البعض نشاطاً مطبعاً مع الكيان الصهيوني واعترافاً به. ووفقاً لموقع "بيزنس نيوز عربي"، أكدت المؤسسة التي كانت حاضرة في الندوة ممثلة في مسيّرتها تسنيم الشريشي، أن حضورها كان كمشاركة عادية ضمن مجموعة من الجمعيات ومؤسسات بحثية تونسية أخرى، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم مسبق بوجود مشارك من إسرائيل ضمن البرنامج الذي أرسل لهم، وأن المؤسسة لم تتحصل على قائمة المشاركين قبل الندوة. وتأتي هذه التصريحات بعد أن توجهت جهات سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني بانتقادات واسعة للمؤسسة ومديرتها، واتهامات صريحة لها بالتطبيع مع إسرائيل في تضارب مع التوجهات العامة للسياسة التونسية والموقف الرسمي التونسي من هذه المسألة. وبدوره، دعا نشطاء تونسيون إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في محاولة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أياً كانت سبل هذا التطبيع وأشكاله، وأكدوا ضرورة الإسراع بسن قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

