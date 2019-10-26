موسكو تتهم واشنطن بسرقة نفط سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

اتهمت روسيا اليوم السبت، الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "ما تفعله واشنطن حالياً من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي". وأضافت، "ليس أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية ملكاً لإرهابيي تنظيم داعش ولا للمدافعين الأمريكيين عن إرهابيي تنظيم داعش بل تعود حصرياً لجمهورية سوريا العربية". والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أمريكي. وقال في حلف شمال الأطلسي، "نتخذ حالياً تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور وسيشمل ذلك قوات مؤللة للتأكد من أن تنظيم داعش لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة".

