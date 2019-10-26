الرئيس السويسري: نعمل على خفض التوتر في الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

قبل زيارته للسعودية والإمارات في اليومين المقبلين، قال الرئيس السويسري أولي ماورر، إن بلاده تدين الهجمات على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية، وتعمل على خفض التوتر في منطقة الخليج. وقال ماورر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم السبت، إن سويسرا "تشعر بالقلق البالغ إزاء التوترات المتزايدة في منطقة الخليج. ونحن نرى وجوب تفادي أي تصعيد إضافي؛ لأن نشوب نزاع عنيف جديد في المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة وخارجها. وقد أعلنا فوراً إدانتنا للهجمات الأخيرة على (أرامكو)، ونرحب بالتحقيق الشامل الجاري حالياً في هذا الشأن". وأضاف، "أود انتهاز فرصة الزيارة أيضاً كي أعرض مساعي سويسرا الحميدة في سبيل العمل على خفض التوترات الحالية في منطقة الخليج". وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال ماورر، إن تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين "لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات تقوم على أساس حل الدولتين، وعلى مبادرة السلام العربية لعام 2002". ووصف ماورر علاقة سويسرا بالسعودية بالقوية، مشيداً بالإصلاحات الجارية في هذا البلد وبإجراءات التنوع الاقتصادي ودمج المرأة ضمن القوى العاملة في سوق العمل، وافتتاح برنامج التأشيرة السياحية، مؤكداً اهتمام بلاده باستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون. وأضاف، "علاوة على ذلك وفي سياق رؤية السعودية 2030، تسعى سويسرا إلى استكشاف مجالات أخرى للتعاون، مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال إقراض وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك".

