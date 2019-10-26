بكين: الانتهاء من أجزاء أساسية من المرحلة الأولى للاتفاق التجاري مع واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

قالت الصين اليوم السبت إن أجزاء من النص الخاص بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة اكتملت بصفة أساسية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق في مجالات بينها المعايير التي تستند إليها جهات الرقابة الزراعية. ويأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية تمت أمس الجمعة بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية اليوم. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن "مفاوضي الطرفين اتفقوا على حل مصادر القلق الأساسية، وأكدوا أن المشاورات الفنية الخاصة ببعض نصوص الاتفاقية قد اكتملت بصفة أساسية". وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس إن "الصين والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية لأجزاء من المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، والذي يأمل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ، في التوقيع عليه خلال قمة مقررة في تشيلي الشهر المقبل". وحقق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" للشركات الأمريكية صعوداً قياسياً أمس عقب البيان، وأوضح بيان صدر في الصين أن الجانبين توصلا لاتفاق تستورد بمقتضاه الولايات المتحدة منتجات دواجن جاهزة من الصين، كما ستقوم بكين برفع الحظر المفروض على صادرات الدواجن وتطبيق "نظام معلومات الصحة العامة" على منتجات اللحوم الأمريكية، بحسب وزارة التجارة الصينية. ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن "المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن أيضاً التزامات من قبل الصين بشأن الملكية الفكرية وتوفير العملة". ومن المتوقع أن تستأنف الصين شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بمستويات تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب التجارية بين البلدين قبل نحو عام، مقابل عدم فرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية للسوق الأمريكية.

