- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقادات من قيادة حزب ميركل لمقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
وجه نائب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أرمين لاشيت، انتقادات واضحة لمقترح رئيسة الحزب ووزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، بشأن إقامة منطقة حماية بقوات دولية في شمال سوريا. وانتقد لاشيت، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية عدم تنسيق الوزيرة داخل الائتلاف الحاكم لهذا المقترح. وأشار إلى أن المقترح ينطوي على كثير من النقاط الغامضة، وقال: "ماذا تقصد (الوزيرة) بهذا المقترح؟ هل تقصد مهمة للأمم المتحدة؟ هل تقصد مهمة قتالية؟ هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة". كما عارض وجهة نظر خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب بأن ألمانيا تتولى مسؤولية ضئيلة في العالم، وقال: "ألمانيا تشارك منذ أعوام بآلاف الجنود لإحلال الاستقرار في أفغانستان، ألمانيا موجودة في مالي، وعلى سواحل الصومال، نحن نشطون عل المستوى الدولي". تجدر الإشارة إلى أن لاشيت يعتبر منافساً قوياً لكرامب-كارنباور على منصب المستشارية خلفاً لميركل، وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها انتقادات لكرامب-كارنباور، حيث نأى عن سياستها في خضم الجدل بشأن "صناعة الرأي" على الإنترنت عقب الفيديو المنتقد للحزب الذي بثه الناشط على موقع "يوتيوب" ريتسو في مايو(أيار) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات من قيادة حزب ميركل لمقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.