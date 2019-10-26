أعلنت الشرطة البريطانية "أنّها ألقت القبض على شخص رابع، ضمن التحقيق في واقعة مقتل 39 شخصًا عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة صناعية قرب لندن".
والرجل الموقوف وهو من إيرلندا الشمالية، أوقف في مطار ستانستيد للاشتباه بضلوعه في تهريب البشر والقتل.
وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنّ "رجلا وامرأة في الثامنة الثلاثين أوقفا في مدينة ورينغتون في شمال انكلترا"، ويشتبه بتورّطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصًا.
وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أنّ الجثث الـ39 الّتي عُثر عليها فيشاحنةتبريد في بريطانيا، تعود إلى مواطنين صينيين. والضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بريطانيا اعتقلت مشتبها به رابعا في حادثة العثور على 39 قتيلا بشاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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