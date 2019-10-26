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شرطة بريطانيا اعتقلت مشتبها به رابعا في حادثة العثور على 39 قتيلا بشاحنة

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أعلنت ​الشرطة البريطانية​ "أنّها ألقت القبض على شخص رابع، ضمن التحقيق في واقعة مقتل 39 شخصًا عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة صناعية قرب لندن".

والرجل الموقوف وهو من ​إيرلندا الشمالية​، أوقف في مطار ستانستيد للاشتباه بضلوعه في تهريب البشر والقتل.

وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنّ "رجلا وامرأة في الثامنة الثلاثين أوقفا في مدينة ورينغتون في شمال انكلترا"، ويشتبه بتورّطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصًا.

وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أنّ الجثث الـ39 الّتي عُثر عليها فيشاحنةتبريد في بريطانيا، تعود إلى مواطنين صينيين. والضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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