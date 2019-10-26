شرطة بريطانيا اعتقلت مشتبها به رابعا في حادثة العثور على 39 قتيلا بشاحنة

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ "أنّها ألقت القبض على شخص رابع، ضمن التحقيق في واقعة مقتل 39 شخصًا عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة صناعية قرب لندن".

والرجل الموقوف وهو من ​إيرلندا الشمالية​، أوقف في مطار ستانستيد للاشتباه بضلوعه في تهريب البشر والقتل.

وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنّ "رجلا وامرأة في الثامنة الثلاثين أوقفا في مدينة ورينغتون في شمال انكلترا"، ويشتبه بتورّطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصًا.

وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أنّ الجثث الـ39 الّتي عُثر عليها فيشاحنةتبريد في بريطانيا، تعود إلى مواطنين صينيين. والضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلًا.