جيفري: الهجمات الأحادية المتعمدة على مناطق مدنية تقلقنا

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ​جيمس جيفري​، أن "الهجمات المتعمدة من جانب واحد على مناطق سكنية مدنية في كل الظروف، تثير قلق أميركا"، مشيراً إلى ان "اجتماع استشاري شارك فيه مسؤولون رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية تناول الاتفاقين التركي الأمريكي، والتركي الروسي المبرمين مؤخرا، إلى جانب اجتماع اللجنة الدستورية لسوريا المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في جنيف".

وأشار إلى "محاولة النظام السوري منع اجتماع اللجنة الدستورية وإفشال مسار جنيف"، قائلا "ندرك الخطوات التي يحاولون اتخاذها لجعلها مسار جنيف غير فعالة قدر الإمكان".