الشرطة الإثيوبية: مقتل 67 شخصا في احتجاجات بإقليم أوروميا خلال يومين

أعلن رئيس شرطة إقليم أوروميا في ​إثيوبيا​ كيفيو تيفيرا، أنّ "67 شخصًا قُتلوا في احتجاجات خلال يومين هذا الأسبوع في الإقليم"، لافتًا إلى أنّ "13 شخصًا منهم قتلوا بالرصاص والباقين قتلوا نتيجة إصابات الرشق بالحجارة".

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